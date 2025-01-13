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Уголовное дело возбудили после схода 22 вагонов в Бурятии

Уголовное дело возбудили после схода 22 вагонов в Бурятии
Происшествия,  Фото:транспортная прокуратура, Восточное МСУТ

Авария произошла на БАМе

Уголовное дело возбуждено по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Муйском районе Бурятии. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.





Также проверку по факту схода вагонов организовала Байкальская транспортная прокуратура. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 12 января 2025 года около 23:30 по местному времени в районе станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги в Муйском районе Бурятии произошёл сход 22 порожних вагонов. Железнодорожные пути оказались перекрыты.



Как сообщал «Байкал-Daily», на место выехали два восстановительных поезда из Таксимо и Северобайкальска. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет.

«Допущена задержка одного пассажирского и семи грузовых поездов. Повреждены объекты инфраструктуры. Обстоятельства происшествия уточняются. Ситуация находится на контроле Байкальского транспортного прокурора», - сказано в сообщении.

Байкальская транспортная прокуратура также проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Размер ущерба устанавливается. 







ВСЖД прокуратура сход с рельсов Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

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