Уголовное дело возбудили после схода 22 вагонов в Бурятии

Авария произошла на БАМе



Уголовное дело возбуждено по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Муйском районе Бурятии. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.











Также проверку по факту схода вагонов организовала Байкальская транспортная прокуратура. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



По предварительным данным, 12 января 2025 года около 23:30 по местному времени в районе станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги в Муйском районе Бурятии произошёл сход 22 порожних вагонов. Железнодорожные пути оказались перекрыты.







Как сообщал «Байкал-Daily», на место выехали два восстановительных поезда из Таксимо и Северобайкальска. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет.



«Допущена задержка одного пассажирского и семи грузовых поездов. Повреждены объекты инфраструктуры. Обстоятельства происшествия уточняются. Ситуация находится на контроле Байкальского транспортного прокурора», - сказано в сообщении.



Байкальская транспортная прокуратура также проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.



Размер ущерба устанавливается.















