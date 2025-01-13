В районе Бурятии волки напали на стадо коров

Ранее тревогу из-за серых хищников забили в Закаменском районе. Некоторые местные жители из-за них даже боятся выходить из дома.

Всё произошло в минувшее воскресенье, 12 января, в прибрежном Баргузинском районе. Около улуса Хилгана волки напали на стадо коров, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».На месте побывал инспектор Бурприроднадзора. Одного волка поймали и, судя по фото с места, застрелили, а после провели обследование среды обитания.