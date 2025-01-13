13 января

12 января

Популярное

В районе Бурятии волки напали на стадо коров

В районе Бурятии волки напали на стадо коров
Происшествия,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Одного из них поймали и застрелили

Всё произошло в минувшее воскресенье, 12 января, в прибрежном Баргузинском районе. Около улуса Хилгана волки напали на стадо коров, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».

На месте побывал инспектор Бурприроднадзора. Одного волка поймали и, судя по фото с места, застрелили, а после провели обследование среды обитания.

Ранее тревогу из-за серых хищников забили в Закаменском районе. Некоторые местные жители из-за них даже боятся выходить из дома. 
волки нападение скот

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии не имеющий прав водитель врезался в столб
В Бурятии не имеющий прав водитель врезался в столб
Происшествия, 13.01.2025
Пострадавшего доставили в больницу
Жителя Бурятии арестовали на трое суток за неповиновение полицейскому
Жителя Бурятии арестовали на трое суток за неповиновение полицейскому
Происшествия, 13.01.2025
Мужчина ругался матом, хватался за обмундирование полицейского
В районе Бурятии волки напали на стадо коров
В районе Бурятии волки напали на стадо коров
Происшествия, 13.01.2025
Одного из них поймали и застрелили
В пригороде Улан-Удэ сбили 16-летнюю девушку
В пригороде Улан-Удэ сбили 16-летнюю девушку
Происшествия, 13.01.2025
Наезд стал последствием столкновения двух автомобилей
В Бурятии за неделю произошло 44 пожара
В Бурятии за неделю произошло 44 пожара
Происшествия, 13.01.2025
В них пострадали пять человек, а ещё один погиб
На пожаре в Улан-Удэ пострадала женщина
На пожаре в Улан-Удэ пострадала женщина
Происшествия, 13.01.2025
Пострадавшую госпитализировали
Загрузка...
^