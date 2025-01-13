В районе Бурятии волки напали на стадо коров

Одного из них поймали и застрелили
Всё произошло в минувшее воскресенье, 12 января, в прибрежном Баргузинском районе. Около улуса Хилгана волки напали на стадо коров, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
На месте побывал инспектор Бурприроднадзора. Одного волка поймали и, судя по фото с места, застрелили, а после провели обследование среды обитания.
Ранее тревогу из-за серых хищников забили
в Закаменском районе. Некоторые местные жители из-за них даже боятся выходить из дома.
Пострадавшего доставили в больницу
Мужчина ругался матом, хватался за обмундирование полицейского
Одного из них поймали и застрелили
Один из окурков стал причиной пожара
ДТП произошло в Иволгинском районе
Наезд стал последствием столкновения двух автомобилей
В них пострадали пять человек, а ещё один погиб
Пострадавшую госпитализировали
Девочка поверила, что получит подарок
Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции
Пострадавшего госпитализировали