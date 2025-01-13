В Бурятии школьница перевела мошенникам более 150 тысяч рублей с карты отца

11-летняя девочка из улуса Хошун-Узур Мухоршибирского района перечислила мошенникам 152 тысячи рублей за то, чтобы получить подарок. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.Установлено, что школьница просматривала видео в социальной сети, когда ей пришло уведомление о выигрыше приза. Для активации подарка девочке предложили пройти по ссылке, что она и сделала.Затем она получила сообщение, в котором говорилось, что для получения приза необходимо сфотографировать банковскую карту и продиктовать пришедший в смс код. Девочка, не раздумывая, взяла карту своего отца и выполнила все инструкции.- Позже на мобильный телефон поступил звонок - для подтверждения перевода. Увы, девочка подтвердила транзакцию, в результате чего с карты её отца было списано более 152 тысяч рублей, - сообщили в МВД.Отмечается, что ранее девочка участвовала в профилактических мероприятиях в школе, на которых рассказывали о подобных случаях мошенничеств.Всего за прошедшие выходные жители Бурятии отдали мошенникам 1 156 605 рублей, из них 477 805 рублей – жителей Улан-Удэ. На обманные уловки также попались жители Иволгинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Селенгинского районов.Так, 70-летняя пенсионерка из Кяхты стала жертвой мошенничества через мессенджер. Женщина получила сообщение с указанием номера банковского счёта от знакомой - с просьбой занять 15 тысяч рублей. Вскоре ей пришло ещё одно сообщение, в котором её просили занять 20 тысяч рублей, но с другим счётом для перевода. Не задумываясь, пенсионерка перевела указанную сумму.После перевода пенсионерка решила позвонить своей знакомой, чтобы сообщить о перечисленных деньгах. В ответ она услышала, что подруга никаких сообщений не отправляла и взаймы не просила. Как выяснилось, аккаунт в мессенджере был взломан неизвестным.69-летний улан-удэнец обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные пытались получить доступ к его личному аккаунту на портале «Госуслуги». По словам пенсионера, ему поступил телефонный звонок от человека, который представился работником почты и спросил, ожидает ли он посылку. Мужчина подтвердил этот факт.Звонивший затем сообщил, что для подтверждения мужчине необходимо продиктовать код, который поступит в смс-сообщении. Получив сообщение, пенсионер сначала усомнился: в нём говорилось, что данный код служит для входа в систему государственных услуг. Однако мошенник убедил его, что для получения посылки всё же нужно назвать шестизначный код, который поступит в следующем сообщении.Пенсионер поддался на уловки злоумышленников и продиктовал код.В ответ звонивший рассказал, что он мошенник, и даже посоветовал впредь не разглашать подобные данные. Потерпевший сразу же обратился в полицию.