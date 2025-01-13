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На севере Бурятии сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда

На севере Бурятии сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Северобайкалье-инфо.24/7"

Пострадавших нет

На станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда. По предварительным данным, пострадавших нет. 

«Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены два аварийно-восстановительных поезда из Таксимо и Северобайкальска.

Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында.

- В настоящее время поезд №98 Кисловодск — Тында возвращён на станцию Северобайкальск. Пассажирам поезда будет предоставлено питание. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, - сообщила компания РЖД.

Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск.

Отмечается, что информация о задержках поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения.

Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения поездов.


ВСЖД БАМ Таксимо авария железная дорога сход с рельсов

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