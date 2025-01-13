На севере Бурятии сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда

Пострадавших нет
На станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.
Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены два аварийно-восстановительных поезда из Таксимо и Северобайкальска.
Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында.
- В настоящее время поезд №98 Кисловодск — Тында возвращён на станцию Северобайкальск. Пассажирам поезда будет предоставлено питание. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, - сообщила компания РЖД.
Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск.
Отмечается, что информация о задержках поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения.
Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения поездов.