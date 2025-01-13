На севере Бурятии сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда

Пострадавших нет

На станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены два аварийно-восстановительных поезда из Таксимо и Северобайкальска.

Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында.

- В настоящее время поезд №98 Кисловодск — Тында возвращён на станцию Северобайкальск. Пассажирам поезда будет предоставлено питание. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, - сообщила компания РЖД.



Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск.



Отмечается, что информация о задержках поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения.



Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения поездов.



