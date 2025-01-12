В Иркутской области пассажир легковушки погиб в столкновении с большегрузом





Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Усть-Илимском районе Иркутской области, в районе посёлка Бадарминск.Предварительно установлено, что водитель «Тойоты Королла», двигаясь по дороге со стороны Усть-Илимска в сторону Братска, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении большегрузом.До приезда скорой помощи погиб 25-летний пассажир иномарки - житель Тулунского района. С травмами также госпитализированы ещё двое пассажиров. Оба водителя не пострадали, сообщила Госавтоинспекция Иркутской области.По факту ДТП полицейские проводят проверку.