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В Иркутской области пассажир легковушки погиб в столкновении с большегрузом

В Иркутской области пассажир легковушки погиб в столкновении с большегрузом
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Усть-Илимском районе Иркутской области, в районе посёлка Бадарминск.

Предварительно установлено, что водитель «Тойоты Королла», двигаясь по дороге со стороны Усть-Илимска в сторону Братска, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении большегрузом.



До приезда скорой помощи погиб 25-летний пассажир иномарки - житель Тулунского района. С травмами также госпитализированы ещё двое пассажиров. Оба водителя не пострадали, сообщила Госавтоинспекция Иркутской области.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. 

ДТП смерть

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