Улан-удэнец заплатит штраф за удар по лицу полицейского

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, ударившего по лицу полицейского.Судом установлено, что 22 августа прошлого года сотрудник правоохранительных органов, исполняя свои служебные обязанности, должен был доставить в полицию женщину, подозреваемую в преступлении.Полицейского по месту жительства подозреваемой встретил её сожитель. Он оказал сопротивление и «умышленно нанёс ладонью удар в лобную область полицейского», говорится в материалах дела.Действия улан-удэнца судом квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.На суде мужчина вину признал в полном объёме. Приговором житель Улан-Удэ признан виновным, ему назначен штраф в 30 000 рублей.Как сообщили в суде, приговор пока не вступил в силу.