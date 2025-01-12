В Улан-Удэ мужчина решил разогреть мотор автомобиля... плиткой

Машины больше нет

В Улан-Удэ мужчина не смог завести машину в мороз.

«Разогреть мотор железного коня он решил однокомфорочной плитой, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. - От этого авто загорелось. Его потушили пожарные МЧС России».

На месте работали пять сотрудников и одна пожарная машина.

МЧС России напоминает:

- не используй самодельные или не предназначенные для прогрева машины устройства;

- если запустить двигатель не удается, обратись к профессионалам;

- в машине обязательно должен быть огнетушитель.

«Безопасность начинается с тебя!», - подчеркнули спасатели.

Над горе-автовладельцем уже издеваются (впрочем, сочувственно) федеральные телеграм-каналы.