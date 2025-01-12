В Улан-Удэ мужчина решил разогреть мотор автомобиля... плиткой

Машины больше нет
В Улан-Удэ мужчина не смог завести машину в мороз.
«Разогреть мотор железного коня он решил однокомфорочной плитой, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. - От этого авто загорелось. Его потушили пожарные МЧС России».
На месте работали пять сотрудников и одна пожарная машина.
МЧС России напоминает:
- не используй самодельные или не предназначенные для прогрева машины устройства;
- если запустить двигатель не удается, обратись к профессионалам;
- в машине обязательно должен быть огнетушитель.
«Безопасность начинается с тебя!», - подчеркнули спасатели.
Над горе-автовладельцем уже издеваются (впрочем, сочувственно) федеральные телеграм-каналы.