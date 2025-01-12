В Бурятии под лёд провалился автомобиль

Жертв нет

11 января в дельте Селенги, в местности Кокуй в Бурятии под лёд ушла машина. Глубина в месте провала – 70 сантиметров.

Обошлось без пострадавших. Спасатели МЧС доставили на берег двоих мужчин. В медицинский помощи они не нуждаются.





«Выезд авто на лед Байкала и его притоков крайне опасен», - сообщает пресс-служба МЧС России.

Пересекать озеро разрешается только по организованным ледовым переправам при соблюдении мер безопасности.



Как сообщал «Байкал-Daily», 15 декабря в Закаменском районе 30-летний водитель погиб, провалившись под лёд реки Джида.