Суд наказал забайкалку, рассчитавшуюся билетом «Банка приколов»

Красночикойский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы села Верхний Шергольджин. Она признана виновной по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Суд установил, что в сентябре 2024 года женщина расплатилась билетом «Банка приколов 5000 дублей» в магазине. Продавец в силу загруженности не отличила «фальшивку» от подлинной купюры. Выбрав продукты, «приколистка» получила сдачу в сумме 4,3 тыс. рублей, после чего скрылась.Её место нахождения и причастность к хищению были установлены в тот же день сотрудники полиции.- Мировой судья судебного участка № 48 Красночикойского судебного района с учётом полного возмещения вреда назначил подсудимой наказание в виде 200 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба прокуратура Забайкальского края.Приговор не вступил в законную силу.