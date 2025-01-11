Улан-удэнца, ударившего полицейского в лоб, оштрафовали на 30 тысяч

Житель Улан-Удэ признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.Судом установлено, что 22 августа прошлого года сотрудник правоохранительных органов должен был доставить в отдел полиции женщину, подозреваемую в совершении преступления.Страж порядка прибыл по месту жительства подозреваемой, где его встретил её сожитель. Последний из неприязни нанёс ладонью один удар в лоб, причинив полицейскому физическую боль.Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».- В судебном заседании П. вину признал в полном объёме. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении гражданской супруги, принесение извинений потерпевшему, мнение потерпевшего, не имеющего претензий, не настаивающего на строгом наказании, - сообщает Железнодорожный районный суд.Мужчине назначили штраф в размере 30 000 рублей.Приговор не вступил в законную силу.