11 января

10 января

Популярное

Улан-удэнца, ударившего полицейского в лоб, оштрафовали на 30 тысяч

Улан-удэнца, ударившего полицейского в лоб, оштрафовали на 30 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пытался заступиться за сожительницу

Житель Улан-Удэ признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Судом установлено, что 22 августа прошлого года сотрудник правоохранительных органов должен был доставить в отдел полиции женщину, подозреваемую в совершении преступления.

Страж порядка прибыл по месту жительства подозреваемой, где его встретил её сожитель. Последний из неприязни нанёс ладонью один удар в лоб, причинив полицейскому физическую боль.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

- В судебном заседании П. вину признал в полном объёме. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении гражданской супруги, принесение извинений потерпевшему, мнение потерпевшего, не имеющего претензий, не настаивающего на строгом наказании, - сообщает Железнодорожный районный суд.

Мужчине назначили штраф в размере 30 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Суд наказал забайкалку, рассчитавшуюся билетом «Банка приколов»
Суд наказал забайкалку, рассчитавшуюся билетом «Банка приколов»
Происшествия, 11.01.2025
 Женщина получила сдачу настоящими купюрами 
В Улан-Удэ полицейские задержали двух братьев с пакетами «травки»
В Улан-Удэ полицейские задержали двух братьев с пакетами «травки»
Происшествия, 11.01.2025
Молодые люди собирали марихуану для личного употребления 
66-летнюю жительницу Бурятии обманул виртуальный знакомый
66-летнюю жительницу Бурятии обманул виртуальный знакомый
Происшествия, 11.01.2025
«Иностранец» якобы отправил подарок, за который нужно было заплатить 
На пожаре в Улан-Удэ пострадали два мальчика
На пожаре в Улан-Удэ пострадали два мальчика
Происшествия, 11.01.2025
Дети получили отравление угарным газом
В Тайшете в ДТП пострадали подростки
В Тайшете в ДТП пострадали подростки
Происшествия, 10.01.2025
Причины и условия произошедшего устанавливаются
20-летний улан-удэнец воровал портативные гаражи
20-летний улан-удэнец воровал портативные гаражи
Происшествия, 10.01.2025
Он соврал супруге, что один из тентов купил
Иркутянина оштрафовали на 32 тысячи за запуск квадрокоптера
Иркутянина оштрафовали на 32 тысячи за запуск квадрокоптера
Происшествия, 10.01.2025
У него не было соответствующего разрешения
В Улан-Удэ курьер мошенников получил шесть лет колонии
В Улан-Удэ курьер мошенников получил шесть лет колонии
Происшествия, 10.01.2025
Также мужчина должен выплатить крупный штраф
В Улан-Удэ горели надворные постройки
Происшествия, 10.01.2025
Эвакуировались четыре человека
В Забайкалье будут судить директора и методиста лагеря, где собаки искусали ребёнка
В Забайкалье будут судить директора и методиста лагеря, где собаки искусали ребёнка
Происшествия, 10.01.2025
Им вменяют ненадлежащее оказание услуг и превышение полномочий
В запертой квартире в Бурятии обнаружили труп
В запертой квартире в Бурятии обнаружили труп
Происшествия, 10.01.2025
Пробираться туда спасателям пришлось через крышу
Загрузка...
^