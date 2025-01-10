10 января

09 января

Популярное

20-летний улан-удэнец воровал портативные гаражи

20-летний улан-удэнец воровал портативные гаражи
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Он соврал супруге, что один из тентов купил

В Улан-Удэ полицейские задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в краже портативных гаражей.

В декабре с разницей в несколько дней он похитил автомобильные чехлы-тенты с припаркованных у многоквартирных домов иномарок.

- Первый раз — ночью на улице Жердева, когда таксовал по городу. Его внимание привлёк не закреплённый на транспортном средстве гараж. Второй — на улице Ключевская во время катаний на авто с друзьями. Чехол-тент также без креплений был надет на машину. Отсутствие имущества и в том, и в другом случае хозяйки автомобилей обнаружили наутро и заявили в полицию, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Задержанный признался полицейским в содеянном. Один из портативных гаражей он забрал себе, солгав жене, что купил его. Другой временно хранил у товарища. Похищенное полицейскими изъято.

Ранее к уголовной ответственности улан-удэнец не привлекался. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Тайшете в ДТП пострадали подростки
В Тайшете в ДТП пострадали подростки
Происшествия, 10.01.2025
Причины и условия произошедшего устанавливаются
Иркутянина оштрафовали на 32 тысячи за запуск квадрокоптера
Иркутянина оштрафовали на 32 тысячи за запуск квадрокоптера
Происшествия, 10.01.2025
У него не было соответствующего разрешения
В Улан-Удэ курьер мошенников получил шесть лет колонии
В Улан-Удэ курьер мошенников получил шесть лет колонии
Происшествия, 10.01.2025
Также мужчина должен выплатить крупный штраф
В Улан-Удэ горели надворные постройки
Происшествия, 10.01.2025
Эвакуировались четыре человека
В Забайкалье будут судить директора и методиста лагеря, где собаки искусали ребёнка
В Забайкалье будут судить директора и методиста лагеря, где собаки искусали ребёнка
Происшествия, 10.01.2025
Им вменяют ненадлежащее оказание услуг и превышение полномочий
В запертой квартире в Бурятии обнаружили труп
В запертой квартире в Бурятии обнаружили труп
Происшествия, 10.01.2025
Пробираться туда спасателям пришлось через крышу
В Улан-Удэ 17-летняя девушка умерла, предположительно, от вейпа
В Улан-Удэ 17-летняя девушка умерла, предположительно, от вейпа
Происшествия, 10.01.2025
Она на несколько часов закрылась в туалете с опасной «парилкой» 
В Иркутской области в лобовом столкновении авто пострадали двое детей
В Иркутской области в лобовом столкновении авто пострадали двое детей
Происшествия, 10.01.2025
Водитель Toyota Belta выехала на «встречку» и столкнулась с другим автомобилем
В Улан-Удэ монтёр пути украл свыше 590 кг железнодорожных деталей
В Улан-Удэ монтёр пути украл свыше 590 кг железнодорожных деталей
Происшествия, 10.01.2025
Он вывез украденное на своём автомобиле и сдал в пункт приёма металла
Загрузка...
^