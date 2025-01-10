20-летний улан-удэнец воровал портативные гаражи

В Улан-Удэ полицейские задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в краже портативных гаражей.В декабре с разницей в несколько дней он похитил автомобильные чехлы-тенты с припаркованных у многоквартирных домов иномарок.- Первый раз — ночью на улице Жердева, когда таксовал по городу. Его внимание привлёк не закреплённый на транспортном средстве гараж. Второй — на улице Ключевская во время катаний на авто с друзьями. Чехол-тент также без креплений был надет на машину. Отсутствие имущества и в том, и в другом случае хозяйки автомобилей обнаружили наутро и заявили в полицию, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Задержанный признался полицейским в содеянном. Один из портативных гаражей он забрал себе, солгав жене, что купил его. Другой временно хранил у товарища. Похищенное полицейскими изъято.Ранее к уголовной ответственности улан-удэнец не привлекался. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».