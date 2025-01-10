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Иркутянина оштрафовали на 32 тысячи за запуск квадрокоптера

Иркутянина оштрафовали на 32 тысячи за запуск квадрокоптера
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
У него не было соответствующего разрешения

Житель Иркутска привлечён к административной ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера.

- Установлено, что в октябре 2024 года мужчина осуществил запуск беспилотного воздушного судна на территории острова Конный в Иркутске без уведомления органа обслуживания воздушного движения и в отсутствие государственного учётного опознавательного знака, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Мужчину признали виновным по статьям 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства» и 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов».

Ему назначен штраф на общую сумму 32 тысячи рублей.
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