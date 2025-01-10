10 января

09 января

Популярное

В Улан-Удэ курьер мошенников получил шесть лет колонии

В Улан-Удэ курьер мошенников получил шесть лет колонии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также мужчина должен выплатить крупный штраф

Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении 34-летний улан-удэнца. Его подельники выманили у пенсионеров более 2,9 млн рублей под видом помощи их родственникам, якобы попавшим в ДТП.

Жертвами аферистов стали девять пожилых людей, проживающих на территории Бурятии и Забайкальского края.

Мужчина вошёл в состав организованной преступной группы в сентябре 2023 года. Он, будучи курьером в составе группы мошенников, забирал деньги у жертв, а затем вносил их на подконтрольные ОПГ расчётные счета за минусом своего вознаграждения.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Также осуждённый должен возместить всем потерпевшим материальный ущерб.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в суде.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Тайшете в ДТП пострадали подростки
В Тайшете в ДТП пострадали подростки
Происшествия, 10.01.2025
Причины и условия произошедшего устанавливаются
Иркутянина оштрафовали на 32 тысячи за запуск квадрокоптера
Иркутянина оштрафовали на 32 тысячи за запуск квадрокоптера
Происшествия, 10.01.2025
У него не было соответствующего разрешения
В Улан-Удэ курьер мошенников получил шесть лет колонии
В Улан-Удэ курьер мошенников получил шесть лет колонии
Происшествия, 10.01.2025
Также мужчина должен выплатить крупный штраф
В Улан-Удэ горели надворные постройки
Происшествия, 10.01.2025
Эвакуировались четыре человека
В Забайкалье будут судить директора и методиста лагеря, где собаки искусали ребёнка
В Забайкалье будут судить директора и методиста лагеря, где собаки искусали ребёнка
Происшествия, 10.01.2025
Им вменяют ненадлежащее оказание услуг и превышение полномочий
В запертой квартире в Бурятии обнаружили труп
В запертой квартире в Бурятии обнаружили труп
Происшествия, 10.01.2025
Пробираться туда спасателям пришлось через крышу
В Улан-Удэ 17-летняя девушка умерла, предположительно, от вейпа
В Улан-Удэ 17-летняя девушка умерла, предположительно, от вейпа
Происшествия, 10.01.2025
Она на несколько часов закрылась в туалете с опасной «парилкой» 
В Иркутской области в лобовом столкновении авто пострадали двое детей
В Иркутской области в лобовом столкновении авто пострадали двое детей
Происшествия, 10.01.2025
Водитель Toyota Belta выехала на «встречку» и столкнулась с другим автомобилем
В Улан-Удэ монтёр пути украл свыше 590 кг железнодорожных деталей
В Улан-Удэ монтёр пути украл свыше 590 кг железнодорожных деталей
Происшествия, 10.01.2025
Он вывез украденное на своём автомобиле и сдал в пункт приёма металла
Загрузка...
^