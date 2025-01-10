В Улан-Удэ курьер мошенников получил шесть лет колонии

Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении 34-летний улан-удэнца. Его подельники выманили у пенсионеров более 2,9 млн рублей под видом помощи их родственникам, якобы попавшим в ДТП.Жертвами аферистов стали девять пожилых людей, проживающих на территории Бурятии и Забайкальского края.Мужчина вошёл в состав организованной преступной группы в сентябре 2023 года. Он, будучи курьером в составе группы мошенников, забирал деньги у жертв, а затем вносил их на подконтрольные ОПГ расчётные счета за минусом своего вознаграждения.Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Также осуждённый должен возместить всем потерпевшим материальный ущерб.Приговор вступил в законную силу, сообщили в суде.