В Улан-Удэ горели надворные постройки

Днём 10 января в Улан-Удэ потушили пожар на улице Окинская. Там на площади 60 кв. метров горели надворные постройки.- Была угроза жилому дому. Самостоятельно эвакуировались четыре человека, из них двое детей. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.