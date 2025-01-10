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В Улан-Удэ горели надворные постройки

Происшествия, 
Эвакуировались четыре человека

Днём 10 января в Улан-Удэ потушили пожар на улице Окинская. Там на площади 60 кв. метров горели надворные постройки.

- Была угроза жилому дому. Самостоятельно эвакуировались четыре человека, из них двое детей. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
пожар

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