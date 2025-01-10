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В Улан-Удэ с начала 2025 года произошло 22 пожара

В Улан-Удэ с начала 2025 года произошло 22 пожара
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии

Погиб один человек

В столице Бурятии с 1 января произошло 22 пожара, в результате которых погиб один человек. Три человека получили травмы, среди них двое детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Основные причины возгораний: неосторожное обращение с огнем, аварийная работа электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей.

Чтобы избежать пожара, жителей просят соблюдать простые правила.

Выключать электроприборы перед сном и когда уходите из дома.

Использовать только заводские обогреватели, не перегружать розетки и проверять состояние проводов.

Установить пожарные извещатели.

«Помните, что ваша безопасность зависит от вас!» - уверены в мэрии.

Телефоны службы спасения: 112 и 101.

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