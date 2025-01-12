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Улан-удэнца, на ночь глядя устроившего стрельбу в парке, закрыли в СИЗО

Улан-удэнца, на ночь глядя устроившего стрельбу в парке, закрыли в СИЗО
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Его отправили под стражу на два месяца

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу местного жителя. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением гладкоствольного огнестрельного оружия.

По мнению следствия, обвиняемый может оказать давление на свидетелей и самого потерпевшего, чтобы те изменили показания в его пользу (то есть воспрепятствовать производству по уголовному делу) и скрыться. После преступления его местонахождение удалось установить только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям.

Служители Фемиды удовлетворили ходатайство. Злоумышленника отправили в следственный изолятор на два месяца.

Всё произошло поздним вечером 12 октября в микрорайоне Восточный. В соцсетях писали, что в местном парке раздался громкий хлопок, который сначала даже приняли за фейерверк. Однако позже на место приехали правоохранители. Как выяснилось, в зоне отдыха устроили стрельбу.
 
Не обошлось без пострадавших. В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали, что 25-летний улан-удэнец получил огнестрельное ранение в бедро. Он обратился за медицинской помощью, а врачи сообщили об этом в дежурную часть полиции.

- По предварительной информации, горожанин, находившийся в парке имени Жанаева вместе со знакомыми, получил травму в ходе конфликта с незнакомыми им мужчинами, – отметили тогда в ведомстве.

Сотрудники полиции опрашивали участников и свидетелей конфликта. Проводились и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание преступника.
стрельба уголовное дело СИЗО

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