В Тайшете в ДТП пострадали подростки

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками Госавтоинспекции по сообщению о ДТП с участием несовершеннолетних.По предварительным данным, вечером 9 января на улице Кирова в Тайшете в результате столкновения машин «Тойота Белта» и «Тойота Корона» понадобилась медицинская помощь двум несовершеннолетним, находившимся в салоне первой иномарки. Причины и условия произошедшего устанавливаются.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, сообщили в прокуратуре Иркутской области.