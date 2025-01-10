В Тайшете в ДТП пострадали подростки

Причины и условия произошедшего устанавливаются
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками Госавтоинспекции по сообщению о ДТП с участием несовершеннолетних.
По предварительным данным, вечером 9 января на улице Кирова в Тайшете в результате столкновения машин «Тойота Белта» и «Тойота Корона» понадобилась медицинская помощь двум несовершеннолетним, находившимся в салоне первой иномарки. Причины и условия произошедшего устанавливаются.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Причины и условия произошедшего устанавливаются
У него не было соответствующего разрешения
Также мужчина должен выплатить крупный штраф
Эвакуировались четыре человека
Им вменяют ненадлежащее оказание услуг и превышение полномочий
Пробираться туда спасателям пришлось через крышу
На его уловки попались три жителя Иркутска
Она на несколько часов закрылась в туалете с опасной «парилкой»
Деньги он потратил
Водитель Toyota Belta выехала на «встречку» и столкнулась с другим автомобилем
Мальчик упал со снегохода
Он вывез украденное на своём автомобиле и сдал в пункт приёма металла
Девушка получила серьёзные травмы