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В Тайшете в ДТП пострадали подростки

В Тайшете в ДТП пострадали подростки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Причины и условия произошедшего устанавливаются

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками Госавтоинспекции по сообщению о ДТП с участием несовершеннолетних.

По предварительным данным, вечером 9 января на улице Кирова в Тайшете в результате столкновения машин «Тойота Белта» и «Тойота Корона» понадобилась медицинская помощь двум несовершеннолетним, находившимся в салоне первой иномарки. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, сообщили в прокуратуре Иркутской области. 
ДТП

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