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19-летний иркутянин попался на продаже липовых билетов в Москву

19-летний иркутянин попался на продаже липовых билетов в Москву
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На его уловки попались три жителя Иркутска

В Иркутске полицейские задержали местного жителя, продававшего несуществующие авиабилеты в Москву.

Ранее с заявлением о мошенничестве в полицию обратился местный житель, который приобрёл на торговой онлайн-площадке несуществующие билеты в Москву. Всего он потерял около 13 тысяч рублей.

- Как установили оперативники, заявитель нашёл на Интернет-сервисе объявлений билет в столицу России по низкой цене. Мужчина написал сообщение на указанный номер, и незнакомец предложил перейти для общения в мессенджер. По инструкции собеседника потерпевший оплатил билеты до Москвы и обратно, однако пройти «регистрацию» на рейс не получилось. Продавец перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники уголовного розыска установили личность мошенника и задержали его. Им оказался 19-летний местный житель, который причастен к ряду других аналогичных преступлений.

- Я продавал билеты по низким ценам через торговую площадку. После предоплаты переставал выходить на связь. Обманул троих человек, - признался задержанный на допросе.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
мошенничество

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