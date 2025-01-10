19-летний иркутянин попался на продаже липовых билетов в Москву

В Иркутске полицейские задержали местного жителя, продававшего несуществующие авиабилеты в Москву.Ранее с заявлением о мошенничестве в полицию обратился местный житель, который приобрёл на торговой онлайн-площадке несуществующие билеты в Москву. Всего он потерял около 13 тысяч рублей.- Как установили оперативники, заявитель нашёл на Интернет-сервисе объявлений билет в столицу России по низкой цене. Мужчина написал сообщение на указанный номер, и незнакомец предложил перейти для общения в мессенджер. По инструкции собеседника потерпевший оплатил билеты до Москвы и обратно, однако пройти «регистрацию» на рейс не получилось. Продавец перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Сотрудники уголовного розыска установили личность мошенника и задержали его. Им оказался 19-летний местный житель, который причастен к ряду других аналогичных преступлений.- Я продавал билеты по низким ценам через торговую площадку. После предоплаты переставал выходить на связь. Обманул троих человек, - признался задержанный на допросе.Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.