В запертой квартире в Бурятии обнаружили труп

Пробираться туда спасателям пришлось через крышу
Всё произошло в Иволгинске. Днём 10 января в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) поступило сообщение, что 75-летний местный житель не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь родственникам.
На место тут же отправились двое сотрудников поисково-спасательного отряда №1. Они в присутствии полицейских спустились с крыши на балкон пятого этажа, где расположена квартира. Для этого пришлось задействовать альпинистское снаряжение.
С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли балконную дверь. Внутри лежал пенсионер, уже не подававший признаков жизни, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пробираться туда спасателям пришлось через крышу
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