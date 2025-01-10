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В запертой квартире в Бурятии обнаружили труп

В запертой квартире в Бурятии обнаружили труп
Происшествия, 
Пробираться туда спасателям пришлось через крышу

Всё произошло в Иволгинске. Днём 10 января в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) поступило сообщение, что 75-летний местный житель не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь родственникам.

На место тут же отправились двое сотрудников поисково-спасательного отряда №1. Они в присутствии полицейских спустились с крыши на балкон пятого этажа, где расположена квартира. Для этого пришлось задействовать альпинистское снаряжение.

С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли балконную дверь. Внутри лежал пенсионер, уже не подававший признаков жизни, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
смерть спасатели

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