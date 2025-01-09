В Иркутской области двое подростков перевернулись на снегоходе, один погиб

Один ребёнок погиб, один получил травмы, опрокинувшись на снегоходе в Заларинском районе Иркутской области. Трагедия произошла 8 января в девяти километрах от посёлка Залари, когда брат и сестра катались на снегоходе вблизи летнего лагеря «Орлёнок».
- От полученных травм смерть 11-летнего мальчика наступила на месте. Его 13-летняя сестра с тяжёлыми травмами доставлена в больницу, за её состоянием следят медики. Причины и условия произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Следователь СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.