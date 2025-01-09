В Иркутской области двое подростков перевернулись на снегоходе, один погиб

Один ребёнок погиб, один получил травмы, опрокинувшись на снегоходе в Заларинском районе Иркутской области. Трагедия произошла 8 января в девяти километрах от посёлка Залари, когда брат и сестра катались на снегоходе вблизи летнего лагеря «Орлёнок».- От полученных травм смерть 11-летнего мальчика наступила на месте. Его 13-летняя сестра с тяжёлыми травмами доставлена в больницу, за её состоянием следят медики. Причины и условия произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.Следователь СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.