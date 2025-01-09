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Трое мужчин погибли при пожаре в Иркутской области

Трое мужчин погибли при пожаре в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

Прокуратура контролирует установление обстоятельств возгорания в частном доме на улице Мира в деревне Нельхай Аларского района, в результате которого погибли трое мужчин. Причины и условия произошедшего устанавливаются. Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило около трёх часов ночи 9 января.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Также прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», проверит законность принятых следователями решений.
прокуратура

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