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В Улан-Удэ на новогодних праздниках с завидным упорством ломали ограждения

В Улан-Удэ на новогодних праздниках с завидным упорством ломали ограждения
Происшествия,  Фото:КБУ
Лихачи снесли их сразу на нескольких улицах

За новогодние праздники, которые длились 11 дней – с 29 декабря по 8 января включительно – сотрудники комбината по благоустройству отремонтировали более 70 метров ограждений – это 35 металлических пролётов. Они оказались повреждены из-за ДТП.



Автомобилисты-лихачи снесли и сломали изгороди на нескольких улицах Улан-Удэ. Это Борсоева, Иволгинская, Дорожная, Автотранспортная, Революции 1905 года, Ключевская и пешеходная часть улицы Ленина. 



ДТП благоустройство КБУ

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