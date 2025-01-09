В Улан-Удэ на новогодних праздниках с завидным упорством ломали ограждения

За новогодние праздники, которые длились 11 дней – с 29 декабря по 8 января включительно – сотрудники комбината по благоустройству отремонтировали более 70 метров ограждений – это 35 металлических пролётов. Они оказались повреждены из-за ДТП.Автомобилисты-лихачи снесли и сломали изгороди на нескольких улицах Улан-Удэ. Это Борсоева, Иволгинская, Дорожная, Автотранспортная, Революции 1905 года, Ключевская и пешеходная часть улицы Ленина.