В Забайкалье будут судить улан-удэнцев, убивших ветерана СВО



Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, а вот второй забайкалец, вступившийся за друга, скончался от ударов тем же самым неустановленным предметом.





Злоумышленники пытались скрыться, однако их задержали прибывшие на место полицейские. Всё происходившее около сауны попало на камеры видеонаблюдения. Преступники скоро предстанут перед судом – в ближайшее время уголовное дело направят туда для рассмотрения по существу, рассказали в краевой прокуратуре.









- Последний раз мы виделись в ноябре 2023-го, когда я приезжала в Читу, а он был на полигоне. Дочери сейчас 8 месяцев. Муж ребёнка ни разу не видел, ехал к нам, – поделилась ранее с «Чита.ру» жена бойца. – Их было в тот вечер в компании четверо, как я понимаю. Из четверых трое вернулись с СВО.



Попавший в больницу 30-летний забайкалец, который был вместе с парнем, собирался ехать с ним в село.



- Они дождались друг друга. Не знаю, может, пару дней хотел провести в городе, может, на следующей день ехать – мы об этом не говорили, – добавила супруга военнослужащего.



По данным издания, с участником СВО простились на малой родине 23 августа. Оба злоумышленника полностью признали свою вину. По ходатайству следователей суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.



Местные СМИ пишут, что речь о резонансом убийстве ветерана СВО. Убитому было всего 22 года. Он в день расправы возвращался в родное село со спецоперации, где провёл около года. У молодого человека остались жена и восьмимесячная дочь.- Последний раз мы виделись в ноябре 2023-го, когда я приезжала в Читу, а он был на полигоне. Дочери сейчас 8 месяцев. Муж ребёнка ни разу не видел, ехал к нам, – поделилась ранее с «Чита.ру» жена бойца. – Их было в тот вечер в компании четверо, как я понимаю. Из четверых трое вернулись с СВО.Попавший в больницу 30-летний забайкалец, который был вместе с парнем, собирался ехать с ним в село.- Они дождались друг друга. Не знаю, может, пару дней хотел провести в городе, может, на следующей день ехать – мы об этом не говорили, – добавила супруга военнослужащего.По данным издания, с участником СВО простились на малой родине 23 августа. Оба злоумышленника полностью признали свою вину. По ходатайству следователей суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Зампрокурора Забайкальского края Алексей Радченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против двух улан-удэнцев 36 и 47 лет. Им вменяют сразу два преступления – по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершённое группой лиц») и по части 3 статьи 30 – пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц»).Всё произошло в Чите ещё в августе. Около 5 утра у входа в сауну на улице Амурская между пьяными жителями столицы Бурятии и молодыми людьми из Тунгокоченского района Забайкалья произошла ссора. Один из обвиняемых схватил некий острый предмет и несколько раз ударил 30-летнего противника в область жизненно-важных органов.