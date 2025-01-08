В Улан-Удэ произошёл пожар на территории кирпичного завода

Угрозы распространения огня на соседние строения нет
Пожарные МЧС России тушат возгорание в посёлке Матросова в Улан-Удэ.
- Личный состав Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона ликвидирует загорание в производственном помещении, - уточнили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Угрозы распространения огня на соседние строения нет.
Как сообщается в соцсетях, пожар произошёл на территории кирпичного завода.
Угрозы распространения огня на соседние строения нет
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