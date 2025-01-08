08 января

Популярное

В Улан-Удэ произошёл пожар на территории кирпичного завода

В Улан-Удэ произошёл пожар на территории кирпичного завода
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Угрозы распространения огня на соседние строения нет

Пожарные МЧС России тушат возгорание в посёлке Матросова в Улан-Удэ.

- Личный состав Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона ликвидирует загорание в производственном помещении, - уточнили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Угрозы распространения огня на соседние строения нет.

Как сообщается в соцсетях, пожар произошёл на территории кирпичного завода.

МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошёл пожар на территории кирпичного завода
В Улан-Удэ произошёл пожар на территории кирпичного завода
Происшествия, 08.01.2025
Угрозы распространения огня на соседние строения нет
На Байкале нерп на льду приняли за людей
На Байкале нерп на льду приняли за людей
Происшествия, 08.01.2025
На место выезжали спасатели
В районе Бурятии наледь вышла на проезжую часть
В районе Бурятии наледь вышла на проезжую часть
Происшествия, 08.01.2025
Водителей призвали быть осторожными
Два человека пострадали в ДТП в Бурятии
Два человека пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия, 08.01.2025
Пострадавшие госпитализированы
В ДТП в Бурятии пострадали люди
В ДТП в Бурятии пострадали люди
Происшествия, 06.01.2025
В прибрежном районе столкнулись автомобили
Бурятию потрясло
Бурятию потрясло
Происшествия, 06.01.2025
На севере республики произошло землетрясение
В Бурятии сельчанка избежала наказания за кражу мобильника
В Бурятии сельчанка избежала наказания за кражу мобильника
Происшествия, 06.01.2025
Хозяйка гаджета пошла с ней на примирение 
В Улан-Удэ местный «Гринч» под Рождество украл ёлку
В Улан-Удэ местный «Гринч» под Рождество украл ёлку
Происшествия, 05.01.2025
Неизвестный стащил новогоднее дерево и скрылся в неизвестном направлении
В курортном посёлке Бурятии полыхала баня
В курортном посёлке Бурятии полыхала баня
Происшествия, 05.01.2025
К пожару привёл перекал трубы
В Улан-Удэ из-за ДТП со «скорой» парализовало трамваи
В Улан-Удэ из-за ДТП со «скорой» парализовало трамваи
Происшествия, 05.01.2025
Их движение пришлось временно ограничить
Загрузка...
^