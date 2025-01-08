Скатившаяся с горки под колёса машины девочка погибла в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело
29 декабря 2024 года в селе Урик Иркутского района 7-летняя девочка, скатившись со стихийной несанкционированной горки с выездом на проезжую часть, столкнулась с легковым автомобилем. В результате этого девочка была доставлена в медицинское учреждение с тяжёлыми травмами, от которых спустя несколько дней скончалась.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Как сообщили в СУ СК России по Иркутской области, в настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия.
Возбуждено уголовное дело
На место выезжали спасатели
Водителей призвали быть осторожными
Пострадавшие госпитализированы
Толчки не ощущались
Страшное ДТП произошло прямо на федеральной трассе
В прибрежном районе столкнулись автомобили
На севере республики произошло землетрясение
Хозяйка гаджета пошла с ней на примирение
Неизвестный стащил новогоднее дерево и скрылся в неизвестном направлении
К пожару привёл перекал трубы
Их движение пришлось временно ограничить
С ней будут бороться целую неделю
Там уничтожили десятки деревьев
Он проведёт за решёткой восемь лет