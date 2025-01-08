Скатившаяся с горки под колёса машины девочка погибла в Иркутской области

29 декабря 2024 года в селе Урик Иркутского района 7-летняя девочка, скатившись со стихийной несанкционированной горки с выездом на проезжую часть, столкнулась с легковым автомобилем. В результате этого девочка была доставлена в медицинское учреждение с тяжёлыми травмами, от которых спустя несколько дней скончалась.Было возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».Как сообщили в СУ СК России по Иркутской области, в настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия.