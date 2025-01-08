На Байкале нерп на льду приняли за людей

Накануне, 7 января, днём в Северо-Байкальском районе спасателям поступило сообщение, что на оторвавшейся от берега льдине на Байкале находятся двое мужчин. Об этом сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».На место выехало поисково-спасательное подразделение.Как оказалось, очевидцы ошиблись: на льду находились не мужчины, а нерпы.