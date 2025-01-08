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В районе Бурятии наледь вышла на проезжую часть

В районе Бурятии наледь вышла на проезжую часть
Происшествия,  Фото:группа «Ока-инфо.24/7»
Водителей призвали быть осторожными

На проезжую часть автодороги Монды-Орлик в Окинском районе Бурятии вышла наледь.

Как сообщили в группе «Ока-инфо.24/7», сигнал передан в дорожную службу. Водителей призвали быть осторожными на дорогах. 

наледь дорога

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