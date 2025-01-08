На проезжую часть автодороги Монды-Орлик в Окинском районе Бурятии вышла наледь.
Как сообщили в группе «Ока-инфо.24/7», сигнал передан в дорожную службу. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.
|
08 января
07 января
Популярное
|
В районе Бурятии наледь вышла на проезжую часть
Происшествия, Фото:
Водителей призвали быть осторожными
На проезжую часть автодороги Монды-Орлик в Окинском районе Бурятии вышла наледь.
Как сообщили в группе «Ока-инфо.24/7», сигнал передан в дорожную службу. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На место выезжали спасатели
Водителей призвали быть осторожными
Пострадавшие госпитализированы
Происшествия, 07.01.2025
Толчки не ощущались
Страшное ДТП произошло прямо на федеральной трассе
В прибрежном районе столкнулись автомобили
На севере республики произошло землетрясение
Хозяйка гаджета пошла с ней на примирение
Неизвестный стащил новогоднее дерево и скрылся в неизвестном направлении
К пожару привёл перекал трубы
Их движение пришлось временно ограничить
С ней будут бороться целую неделю
Там уничтожили десятки деревьев
Он проведёт за решёткой восемь лет
В квартирах похолодало на несколько часов
|
Загрузка...