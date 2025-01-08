Два человека пострадали в ДТП в Бурятии

Пострадавшие госпитализированы
Накануне, 7 января, на 216 км трассы А-340 произошло ДТП. В двух километрах от Кяхты столкнулись 2 легковых автомобиля «Kia Frontier» и «Suzuki Grand Vitara».
Как сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7», госпитализированы с травмами в центральную районную больницу 39-летний мужчина и 38-летняя женщина.
Информация уточняется.
На место выезжали спасатели
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Пострадавшие госпитализированы
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