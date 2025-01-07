В Окинском районе Бурятии произошло землетрясение

Толчки не ощущались
Сегодня утром, согласно сайту ФГБУН «Единая геофизическая служба Российской академии наук», произошло сейсмособытие на территории Окинского района.
Эпицентр находился в 57 километрах северо-западнее посёлка Аршан Тункинского района.
По информации ЕДДС Окинского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Толчки не ощущались
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