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В Окинском районе Бурятии произошло землетрясение

В Окинском районе Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Толчки не ощущались

Сегодня утром, согласно сайту ФГБУН «Единая геофизическая служба Российской академии наук», произошло сейсмособытие на территории Окинского района.

Эпицентр находился в 57 километрах северо-западнее посёлка Аршан Тункинского района.

По информации ЕДДС Окинского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. 
землетрясение

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