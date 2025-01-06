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В Бурятии после столкновения иномарок сразу пять человек попали в больницу

В Бурятии после столкновения иномарок сразу пять человек попали в больницу
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Страшное ДТП произошло прямо на федеральной трассе

В Бурятии случилось ещё одно ДТП с пострадавшими. Оно произошло на 213-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» днём 6 января.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали, что там столкнулись автомобили Honda Insight И Geely

- За медицинской помощью обратились пять человек, в том числе – один несовершеннолетний, – отметили в Госавтоинспекции.



Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Судя по фото с места, обе машины получили очень серьёзные механические повреждения.
ДТП пострадавшие

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