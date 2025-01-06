В Бурятии после столкновения иномарок сразу пять человек попали в больницу





В Бурятии случилось ещё одно ДТП с пострадавшими. Оно произошло на 213-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» днём 6 января.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали, что там столкнулись автомобили Honda Insight И Geely- За медицинской помощью обратились пять человек, в том числе – один несовершеннолетний, – отметили в Госавтоинспекции.Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Судя по фото с места, обе машины получили очень серьёзные механические повреждения.