В массовом ДТП в Бурятии пострадали люди

ДТП произошло днём 6 января в Баргузинском районе. Как сообщили в группе «Баргузин-инфо.24/7», возле озера Духовое, не доезжая до села Максимиха, столкнулись четыре автомобиля.Пока известно о четырёх пострадавших. Они получили травмы. Людей доставили в больницу в Усть-Баргузине.