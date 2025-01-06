В массовом ДТП в Бурятии пострадали люди

Возле озера в прибрежном районе столкнулись сразу четыре автомобиля
ДТП произошло днём 6 января в Баргузинском районе. Как сообщили в группе «Баргузин-инфо.24/7», возле озера Духовое, не доезжая до села Максимиха, столкнулись четыре автомобиля.
Пока известно о четырёх пострадавших. Они получили травмы. Людей доставили в больницу в Усть-Баргузине.
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