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В массовом ДТП в Бурятии пострадали люди

В массовом ДТП в Бурятии пострадали люди
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возле озера в прибрежном районе столкнулись сразу четыре автомобиля

ДТП произошло днём 6 января в Баргузинском районе. Как сообщили в группе «Баргузин-инфо.24/7», возле озера Духовое, не доезжая до села Максимиха, столкнулись четыре автомобиля.

Пока известно о четырёх пострадавших. Они получили травмы. Людей доставили в больницу в Усть-Баргузине.

ДТП пострадавшие

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