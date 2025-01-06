Бурятию потрясло

На севере республики произошло землетрясение
В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло днём 6 января в Муйском районе – в точке с координатами 56.25° северной широты и 116.17° восточной долготы.
Подземный толчок случился в 13:38 по местному времени. Эпицентр находился в 80 километрах к востоку от посёлка Таксимо. Магнитуда составила 4, а энергетический класс – 11.3.
Хозяйка гаджета пошла с ней на примирение
Неизвестный стащил новогоднее дерево и скрылся в неизвестном направлении
К пожару привёл перекал трубы
Их движение пришлось временно ограничить
С ней будут бороться целую неделю
Там уничтожили десятки деревьев
Он проведёт за решёткой восемь лет
В квартирах похолодало на несколько часов
Произошло несколько возгораний по разным причинам
Тело находилось на глубине 38 метров
«Травку» он собрал у дома
Дома обесточила сторонняя организация
Проводится доследственная проверка
Один из них утонул
Огонь тушили более получаса