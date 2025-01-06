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Бурятию потрясло

Бурятию потрясло
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
На севере республики произошло землетрясение

В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло днём 6 января в Муйском районе – в точке с координатами 56.25° северной широты и 116.17° восточной долготы.

Подземный толчок случился в 13:38 по местному времени. Эпицентр находился в 80 километрах к востоку от посёлка Таксимо. Магнитуда составила 4, а энергетический класс – 11.3.

землетрясение Муйский район

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