В Бурятии сельчанка избежала наказания за кражу мобильника



Хоринский райсуд прекратил уголовное дело о краже против местной жительницы. Произошло всё в конце ноября. Женщина, которая пришла в гости к односельчанке, стащила у неё мобильник и скрылась.



В итоге злоумышленница предстала перед судом. Однако на заседании владелица похищенного гаджета ходатайствовала о прекращении дела в связи с примирением с подсудимой. Та, как выяснилось, извинилась и загладила причинённый вред. Постановление уже вступило в законную силу.