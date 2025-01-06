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В Бурятии сельчанка избежала наказания за кражу мобильника

В Бурятии сельчанка избежала наказания за кражу мобильника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Хозяйка гаджета пошла с ней на примирение
 
Хоринский райсуд прекратил уголовное дело о краже против местной жительницы. Произошло всё в конце ноября. Женщина, которая пришла в гости к односельчанке, стащила у неё мобильник и скрылась.

В итоге злоумышленница предстала перед судом. Однако на заседании владелица похищенного гаджета ходатайствовала о прекращении дела в связи с примирением с подсудимой. Та, как выяснилось, извинилась и загладила причинённый вред. Постановление уже вступило в законную силу.
кража уголовное дело суд

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