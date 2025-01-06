В Бурятии сельчанка избежала наказания за кражу мобильника

Хозяйка гаджета пошла с ней на примирение
Хоринский райсуд прекратил уголовное дело о краже против местной жительницы. Произошло всё в конце ноября. Женщина, которая пришла в гости к односельчанке, стащила у неё мобильник и скрылась.
В итоге злоумышленница предстала перед судом. Однако на заседании владелица похищенного гаджета ходатайствовала о прекращении дела в связи с примирением с подсудимой. Та, как выяснилось, извинилась и загладила причинённый вред. Постановление уже вступило в законную силу.
Хозяйка гаджета пошла с ней на примирение
Неизвестный стащил новогоднее дерево и скрылся в неизвестном направлении
К пожару привёл перекал трубы
Их движение пришлось временно ограничить
С ней будут бороться целую неделю
Там уничтожили десятки деревьев
Он проведёт за решёткой восемь лет
В квартирах похолодало на несколько часов
Произошло несколько возгораний по разным причинам
Тело находилось на глубине 38 метров
«Травку» он собрал у дома
Дома обесточила сторонняя организация
Проводится доследственная проверка
Один из них утонул
Пострадавших доставили в больницу