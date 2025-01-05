В курортном посёлке Бурятии полыхала баня

К пожару привёл перекал трубы
Возгорание произошло в воскресенье, 5 января, в тункинском посёлке Аршан. На улице Братьев Домышевых вспыхнула баня.
На место отправились сотрудники пожарной части № 46. К их приезду в бане обгорел потолок.
К тушению привлекли две единицы техники. Предварительная причина возгорания – перекал трубы, сообщает «Тунка-инфо.24/7».
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