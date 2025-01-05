В Улан-Удэ из-за ДТП со «скорой» парализовало трамваи

Их движение пришлось временно ограничить
Всё произошло вечером 5 января в столице Бурятии. Из-за ДТП в городе встали трамваи.
Как выяснилось, на перегоне «Сагаан Морин – Юбилейный» столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. Они вылетели прямо на рельсы. Движение вагонов № 1, 2 и 5 на Шишковку закрыли. В комитете по транспорту добавили, что трамвайные пути заняты в обе стороны.
Неизвестный стащил новогоднее дерево и скрылся в неизвестном направлении
К пожару привёл перекал трубы
Их движение пришлось временно ограничить
С ней будут бороться целую неделю
Там уничтожили десятки деревьев
Он проведёт за решёткой восемь лет
В квартирах похолодало на несколько часов
Произошло несколько возгораний по разным причинам
Тело находилось на глубине 38 метров
«Травку» он собрал у дома
Дома обесточила сторонняя организация
Проводится доследственная проверка
Один из них утонул
Огонь тушили более получаса
Пострадавших доставили в больницу