В Улан-Удэ из-за ДТП со «скорой» парализовало трамваи

Всё произошло вечером 5 января в столице Бурятии. Из-за ДТП в городе встали трамваи.Как выяснилось, на перегоне «Сагаан Морин – Юбилейный» столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. Они вылетели прямо на рельсы. Движение вагонов № 1, 2 и 5 на Шишковку закрыли. В комитете по транспорту добавили, что трамвайные пути заняты в обе стороны.