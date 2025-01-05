В райцентре в Бурятии из-за наледи подтопило улицу

С ней будут бороться целую неделю
На реке в селе Мухоршибирь, прямо около моста, образовалась наледь. Из-за этого вода хлынула на улицу Заречная.
В населённом пункте уже приступили к ликвидации последствий. Там планируют освободить ото льда прилегающую к мосту территорию и очистить трубы под ним. А ещё – обустроить дополнительную траншею для свободного схода воды за переправой, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Работы стартовали в воскресенье, 5 января и продлятся до утра 13-го – то есть неделю. В райадминистрации пообещали сделать трапы для пешеходов и предусмотреть объездные пути для транспорта.
Неизвестный стащил новогоднее дерево и скрылся в неизвестном направлении
К пожару привёл перекал трубы
Их движение пришлось временно ограничить
С ней будут бороться целую неделю
Там уничтожили десятки деревьев
Он проведёт за решёткой восемь лет
В квартирах похолодало на несколько часов
Произошло несколько возгораний по разным причинам
Тело находилось на глубине 38 метров
«Травку» он собрал у дома
Дома обесточила сторонняя организация
Проводится доследственная проверка
Один из них утонул
Огонь тушили более получаса
Пострадавших доставили в больницу