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В райцентре в Бурятии из-за наледи подтопило улицу

Происшествия, 
С ней будут бороться целую неделю

На реке в селе Мухоршибирь, прямо около моста, образовалась наледь. Из-за этого вода хлынула на улицу Заречная.

В населённом пункте уже приступили к ликвидации последствий. Там планируют освободить ото льда прилегающую к мосту территорию и очистить трубы под ним. А ещё – обустроить дополнительную траншею для свободного схода воды за переправой, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7»

Работы стартовали в воскресенье, 5 января и продлятся до утра 13-го – то есть неделю. В райадминистрации пообещали сделать трапы для пешеходов и предусмотреть объездные пути для транспорта. 
наледь Мухоршибирь

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