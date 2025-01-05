В Улан-Удэ местный «Гринч» под Рождество украл ёлку



Многие местные паблики во «ВКонтакте» накануне облетело видео с неизвестным, нагло похитившим новогоднюю ёлку. Дело, как утверждают в соцсетях, было в Улан-Удэ – на улице Смолина 63.



На кадрах видно, что некий мужчина подбегает к дереву, стоявшему у подъезда, наваливается на него, хватает и выдёргивает (не без усилий), а потом, взвалив на правое плечо, чешет восвояси.



Он чуть не снёс ёлкой оказавшуюся поблизости женщину, которую всё это, судя по реакции, крайне изумило. Улан-удэнка охарактеризовала незнакомца одним непечатным, но очень метким словом.



- В час ночи с 3 на 4 января у дома № 63 по улице Смолина произошло кое-что странное. Какие-то непонятные люди снесли ёлку, стоявшую у подъезда. Это всё засняла камера домофона, – говорится в комментарии к записи, размещённой в сообществе «Аноним 03» во «ВКонтакте».



Посетители паблика тут же принялись обсуждать увиденное. «Видимо, каждый Новый год они ходят в баню с ёлкой», – отмечают жители Бурятии под видео. Некоторые назвали неизвестного Гринчем, укравшим Рождество. Есть версия, что ёлку забрали на дрова. Чем закончилась эта история, пока неизвестно.