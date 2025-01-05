05 января

04 января

03 января

Популярное

Прибрежный посёлок в Бурятии внезапно остался без леса

Прибрежный посёлок в Бурятии внезапно остался без леса
Происшествия,  Фото:telegram-канал ОНФ
Там уничтожили десятки деревьев

Недавно в посёлке Усть-Баргузин в прибрежном Баргузинском районе вырубили десятки взрослых берёз, лиственниц и сосен на площади почти в 6 соток. Об этом рассказали в официальном telegram-канале регионального отделения Народного фронта.

Общественники заявили: рубка велась на закрытой территории, за высоким забором. Там раньше находился центр реабилитации для подростков, однако здание признали аварийным и снесли. По словам сельчан, на этом месте планировали построить многофункциональный центр.

Они же предлагали сделать там молодёжный парк, однако эту инициативу не поддержали. А теперь ещё и уничтожили насаждения. Активисты утверждают: большую часть леса уже вывезли – остались одни верхушки деревьев. На снегу отчётливо видны следы грузовика. «Вот как это можно назвать?», – возмущаются местные.

«Фронтовики» уже обратились в природоохранную прокуратуру и республиканское агентство лесного хозяйства. Они попросили найти виновных и проверить законность рубки.

рубка леса деревья ОНФ общественники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за отопительной печи горел дом
В Улан-Удэ из-за отопительной печи горел дом
Происшествия, 04.01.2025
Произошло несколько возгораний по разным причинам 
Центр Улан-Удэ остался без света
Центр Улан-Удэ остался без света
Происшествия, 04.01.2025
Дома обесточила сторонняя организация 
В Иркутской области на пожаре погибли два человека
В Иркутской области на пожаре погибли два человека
Происшествия, 04.01.2025
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
Происшествия, 03.01.2025
Причина возгорания устанавливается 

Позитив

Cannot find 'longread_scroll_new' template with page ''

Блоги

Загрузка...
^