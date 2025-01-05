Прибрежный посёлок в Бурятии внезапно остался без леса

Недавно в посёлке Усть-Баргузин в прибрежном Баргузинском районе вырубили десятки взрослых берёз, лиственниц и сосен на площади почти в 6 соток. Об этом рассказали в официальном telegram-канале регионального отделения Народного фронта.Общественники заявили: рубка велась на закрытой территории, за высоким забором. Там раньше находился центр реабилитации для подростков, однако здание признали аварийным и снесли. По словам сельчан, на этом месте планировали построить многофункциональный центр.Они же предлагали сделать там молодёжный парк, однако эту инициативу не поддержали. А теперь ещё и уничтожили насаждения. Активисты утверждают: большую часть леса уже вывезли – остались одни верхушки деревьев. На снегу отчётливо видны следы грузовика. «Вот как это можно назвать?», – возмущаются местные.«Фронтовики» уже обратились в природоохранную прокуратуру и республиканское агентство лесного хозяйства. Они попросили найти виновных и проверить законность рубки.