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Жителя Бурятии, собиравшегося примкнуть к ВСУ, осудили за госизмену

Жителя Бурятии, собиравшегося примкнуть к ВСУ, осудили за госизмену
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он проведёт за решёткой восемь лет

В конце ноября в законную силу вступил приговор жителю республики, против которого возбудили сразу два уголовных дела – по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и по статье 275 Уголовного кодекса России («Государственная измена»). Его осудили за приготовление к этим преступлениям – с учётом части 1 статьи 30 УК РФ.

Как выяснилось, злоумышленник собирался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России – в составе ВСУ. Преступник в Интернете установил контакт с представителями вооружённых сил Украины и по их заданию фотографировал объекты связи.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Бурятии. В итоге 1-ый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным. Ему дали восемь лет за решёткой с ограничением свободы на один год. Первые два года он проведёт в тюрьме, а оставшиеся 6 лет – в исправительной колонии строгого режима. 
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