В Бурятии новогодние праздники сельчанам подпортил поломавшийся котёл





В итоге с котлом разобрались только поздним вечером и запустили отопление в 22:00.

Накануне в пригородном посёлке Заиграево начались проблемы на котельной. Днём 4 января местных жителей предупредили в группе «Заиграево-инфо.24/7» о возможном понижении температуры в многоквартирных домах.Работу одного из трёх котлов пришлось приостановить для ремонта. Сначала в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что батареи в квартирах потеплеют в течение часа. Позже стало известно, что работы продлятся около трёх часов «в связи с ремонтом колосников».