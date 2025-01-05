В Бурятии новогодние праздники сельчанам подпортил поломавшийся котёл

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Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В квартирах похолодало на несколько часов

Накануне в пригородном посёлке Заиграево начались проблемы на котельной. Днём 4 января местных жителей предупредили в группе «Заиграево-инфо.24/7» о возможном понижении температуры в многоквартирных домах.

Работу одного из трёх котлов пришлось приостановить для ремонта. Сначала в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что батареи в квартирах потеплеют в течение часа. Позже стало известно, что работы продлятся около трёх часов «в связи с ремонтом колосников». 

В итоге с котлом разобрались только поздним вечером и запустили отопление в 22:00. 
коммунальная авария котельная ремонт Заиграево

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