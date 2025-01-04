В Улан-Удэ из-за отопительной печи горел дом

















Накануне в микрорайоне Таёжный в Улан-Удэ в результате пожара в доме повреждено потолочное перекрытие на 2 квадратах. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.Возможно, по этой же причине по улице Барнаульская загорелась балка под полом на 1 квадрате.К счастью, все пожары обошлись без пострадавших, сообщала в ГУ МЧС Бурятии.