В Улан-Удэ из-за отопительной печи горел дом

Произошло несколько возгораний по разным причинам
Накануне в микрорайоне Таёжный в Улан-Удэ в результате пожара в доме повреждено потолочное перекрытие на 2 квадратах. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Возможно, по этой же причине по улице Барнаульская загорелась балка под полом на 1 квадрате.
К счастью, все пожары обошлись без пострадавших, сообщала в ГУ МЧС Бурятии.
Произошло несколько возгораний по разным причинам
Тело находилось на глубине 38 метров
«Травку» он собрал у дома
Дома обесточила сторонняя организация
Проводится доследственная проверка
Один из них утонул
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Инцидент произошёл в новогоднюю ночь
Пациент находится в реанимации
Причина возгорания устанавливается
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