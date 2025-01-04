04 января

03 января

Популярное

В Улан-Удэ из-за отопительной печи горел дом

В Улан-Удэ из-за отопительной печи горел дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Произошло несколько возгораний по разным причинам

Накануне в микрорайоне Таёжный в Улан-Удэ в результате пожара в доме повреждено потолочное перекрытие на 2 квадратах. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.


Возможно, по этой же причине по улице Барнаульская загорелась балка под полом на 1 квадрате.

К счастью, все пожары обошлись без пострадавших, сообщала в ГУ МЧС Бурятии. 




пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за отопительной печи горел дом
В Улан-Удэ из-за отопительной печи горел дом
Происшествия, 04.01.2025
Произошло несколько возгораний по разным причинам 
Центр Улан-Удэ остался без света
Центр Улан-Удэ остался без света
Происшествия, 04.01.2025
Дома обесточила сторонняя организация 
В Иркутской области на пожаре погибли два человека
В Иркутской области на пожаре погибли два человека
Происшествия, 04.01.2025
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
Происшествия, 03.01.2025
Причина возгорания устанавливается 
В Бурятии новогодняя ночь не обошлась без пострадавших
В Бурятии новогодняя ночь не обошлась без пострадавших
Происшествия, 02.01.2025
Есть ожоги и травмы из-за небрежного обращения с петардами
В Бурятии в Новый год госпитализировали 37 граждан
В Бурятии в Новый год госпитализировали 37 граждан
Происшествия, 01.01.2025
7 пациентов попали в БСМП с диагнозом «последствия токсического действия этанола»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^