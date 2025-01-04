Улан-удэнца приговорили к исправительным работам за собранную коноплю

Провозглашен приговор в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренногоРанее судимый житель Улан-Удэ признан виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».В июне 2024 года горожанин прогуливался около своего дома и увидел кусты конопли. Мужчина решил собрать растение для личного употребления. Часть наркотического средства он употребил, а оставшуюся - незаконно хранил при себе для личного употребления. Но уже вечером его задержали полицейские.Мужчина свою вину признал.- Суд, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, - сообщает Октябрьский районный суд.Приговор обжалован в апелляционном порядке, вступил в законную силу 1 октября 2024 года.