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Центр Улан-Удэ остался без света

Центр Улан-Удэ остался без света
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Дома обесточила сторонняя организация

Центр Улан-Удэ 4 января остался без электроэнергии. В пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» отметили, что это произошло по вине сторонней организации, несмотря на запрет на проведение ремонтных работ до 9 января.

Без электроэнергии остались жильцы с улиц: Куйбышева, Балтахинова, Сведлова, Коммунистическая, Проспект Победы, Банзарова, Смолина, Набережная, Шмидта, Свободы и Геологическая. Всего без света остались 2400 человек.

Специалисты «Россети Сибирь» на месте устраняют нарушение.

ОБНОВЛЕНО: Электроснабжение потребителей восстановлено. Но специалисты продолжат ремонтные работы.
отключение света

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