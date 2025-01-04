В Иркутской области на пожаре погибли два человека

Ночью 4 января в посёлке Новая Разводная Иркутского района на пожаре в жилом доме обнаружены тела 59-летних мужчины и женщины.Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области начата проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».На месте продолжают работу дознаватели МЧС России и представители Следственного комитета.В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе регионального следкома.