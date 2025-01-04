04 января

03 января

Популярное

В Иркутской области на пожаре погибли два человека

В Иркутской области на пожаре погибли два человека
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Проводится доследственная проверка

Ночью 4 января в посёлке Новая Разводная Иркутского района на пожаре в жилом доме обнаружены тела 59-летних мужчины и женщины.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области начата проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

На месте продолжают работу дознаватели МЧС России и представители Следственного комитета.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе регионального следкома.



Иркутская область пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Центр Улан-Удэ остался без света
Центр Улан-Удэ остался без света
Происшествия, 04.01.2025
Дома обесточила сторонняя организация 
В Иркутской области на пожаре погибли два человека
В Иркутской области на пожаре погибли два человека
Происшествия, 04.01.2025
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
Происшествия, 03.01.2025
Причина возгорания устанавливается 
В Бурятии новогодняя ночь не обошлась без пострадавших
В Бурятии новогодняя ночь не обошлась без пострадавших
Происшествия, 02.01.2025
Есть ожоги и травмы из-за небрежного обращения с петардами
В Бурятии в Новый год госпитализировали 37 граждан
В Бурятии в Новый год госпитализировали 37 граждан
Происшествия, 01.01.2025
7 пациентов попали в БСМП с диагнозом «последствия токсического действия этанола»
В районе Бурятии из-за пожара погиб мужчина
В районе Бурятии из-за пожара погиб мужчина
Происшествия, 01.01.2025
Инцидент произошёл прошедшей ночью
В Иркутской области под Новый год потушили 17 пожаров
В Иркутской области под Новый год потушили 17 пожаров
Происшествия, 01.01.2025
В большинстве случаев виновато короткое замыкание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^