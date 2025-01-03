В Бурятии 48-летняя женщина погибла на пожаре из-за сигареты

Огонь тушили более получаса
Минувшей ночью произошёл пожар в жилом доме в Баргузинском районе Бурятии. На момент прибытия пожарных внутри дома наблюдалось сильное задымление, очаг возгорания находился в одной из комнат.
- В ходе тушения пожара внутри дома была обнаружена женщина 1976 рождения без признаков жизни. Возгорание было потушено в течение 36 минут, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.
Огонь тушили 5 человек и 2 единиц техники.
Огонь тушили более получаса
Пострадавших доставили в больницу
Инцидент произошёл в новогоднюю ночь
Пациент находится в реанимации
Причина возгорания устанавливается
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