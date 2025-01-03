В Бурятии 48-летняя женщина погибла на пожаре из-за сигареты

Минувшей ночью произошёл пожар в жилом доме в Баргузинском районе Бурятии. На момент прибытия пожарных внутри дома наблюдалось сильное задымление, очаг возгорания находился в одной из комнат.- В ходе тушения пожара внутри дома была обнаружена женщина 1976 рождения без признаков жизни. Возгорание было потушено в течение 36 минут, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.Огонь тушили 5 человек и 2 единиц техники.