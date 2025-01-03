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Мать и двое сыновей пострадали на пожаре в Улан-Удэ

Мать и двое сыновей пострадали на пожаре в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пострадавших доставили в больницу

Утром 3 января в Октябрьском районе Улан-Удэ в СНТ «Пищевик» загорелся частный жилой дом.

Момент прибытия пожарных дом был охвачен огнём изнутри, пожар распространился на кровлю строения.

- До прибытия пожарных к месту вызова женщина 1989 года рождения и двое детей 2012 и 2022 годов рождения самостоятельно эвакуировались. С термическими ожогами конечностей у матери и признаками отравления продуктами горения лёгкой степени у сыновей - все трое были доставлены в медучреждения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Пожар потушили на площади 56 квадратных метров.

Предварительно, причиной возгорания послужил аварийный режим работы электросети.

пожар

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