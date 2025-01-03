Бастрыкину доложат о трамвировании ребёнка фейерверком в Улан-Удэ

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о травмировании ребёнка в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ ребёнок получил ожог из-за неправильно запущенного фейерверка
в новогоднюю ночь.
По данному факту следственными органами СК России по Бурятии проводится процессуальная проверка.
Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Бурятии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, сообщает Следственный комитет Российской Федерации
Огонь тушили более получаса
Пострадавших доставили в больницу
Инцидент произошёл в новогоднюю ночь
Пациент находится в реанимации
Причина возгорания устанавливается
Огонь тушили 24 человека
Они отравились угарным газом
Есть ожоги и травмы из-за небрежного обращения с петардами
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Инцидент произошёл прошедшей ночью
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По версии следствия, она била его кулаками и деревянной палкой
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Она рассчитывалась чужой картой за свои покупки