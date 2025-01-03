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Бастрыкину доложат о трамвировании ребёнка фейерверком в Улан-Удэ

Бастрыкину доложат о трамвировании ребёнка фейерверком в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:СК России
Инцидент произошёл в новогоднюю ночь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о травмировании ребёнка в Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ ребёнок получил ожог из-за неправильно запущенного фейерверка в новогоднюю ночь.

По данному факту следственными органами СК России по Бурятии проводится процессуальная проверка.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Бурятии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, сообщает Следственный комитет Российской Федерации

Бастрыкин дети несчастный случай Новый год фейерверки

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