В Улан-Удэ ребёнок ударился об столб, катаясь на «ватрушке»

В Улан-Удэ ребёнок пострадал, катаясь на тюбинге («ватрушке»). Он ударился об столб. Ребёнку в экстренном порядке провели операцию, медики оценивают его состояние как тяжёлое, пациент находится в отделении анестезиологии и реанимации, проводится необходимое медицинские лечение, сообщили в ДРКБ.Другой ребёнок получил термический ожог в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Его осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение.Всего с 31 декабря по 1 января в приёмно-диагностическое отделение детской республиканской клинической больницы обратился 131 ребёнок, из них по «скорой помощи» — 17 человек, госпитализировано 5 детей. В том числе 37 детей принято с травмами различной степени тяжести. С 1-2 января обратились 145 детей, из них по «скорой помощи» — 10 человек, госпитализировано 9 детей. В том числе 38 детей принято с травмами различной степени тяжести.Медики призывают родителей следить за детьми.