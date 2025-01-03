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В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп

В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Причина возгорания устанавливается

Ночью 3 января на улице Кемеровская в Улан-Удэ загорелся жилой дом. Огонь тушили 22 человека и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

- В ходе тушения внутри строения звеном газодымозащитной службы обнаружено тело мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Площадь и причина загорания будут установлены дознавателем МЧС России.



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