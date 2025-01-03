В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп

Причина возгорания устанавливается
Ночью 3 января на улице Кемеровская в Улан-Удэ загорелся жилой дом. Огонь тушили 22 человека и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
- В ходе тушения внутри строения звеном газодымозащитной службы обнаружено тело мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Площадь и причина загорания будут установлены дознавателем МЧС России.
Пациент находится в реанимации
Причина возгорания устанавливается
Огонь тушили 24 человека
Они отравились угарным газом
Есть ожоги и травмы из-за небрежного обращения с петардами
7 пациентов попали в БСМП с диагнозом «последствия токсического действия этанола»
Инцидент произошёл прошедшей ночью
Погибших нет
В большинстве случаев виновато короткое замыкание
По версии следствия, она била его кулаками и деревянной палкой
Женщина стала инвалидом
Она рассчитывалась чужой картой за свои покупки
Причину возгорания установит дознаватель МЧС
Проводится доследственная проверка
Инциденты произошли в разных районах города