Пиротехника могла стать причиной возгорания дома в Улан-Удэ

Огонь тушили 24 человека
Вечером 2 января загорелся одноэтажный дом по улице Амагаева в Улан-Удэ.
Причиной пожара могла стать пиротехника.
- Дознавателем МЧС России со слов хозяина дома предварительно установлено, что собственник, не соблюдая требования пожарной безопасности производил запуск пиротехнических изделий во дворе своего дома, в результате чего попадание горящих фрагментов изделия на строение привело к возникновению пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь повредил пристрой и частично кровлю дома.
К тушению были привлечены 24 человека и 6 единиц техники МЧС России.
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