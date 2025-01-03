Пиротехника могла стать причиной возгорания дома в Улан-Удэ









К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь повредил пристрой и частично кровлю дома.



К тушению были привлечены 24 человека и 6 единиц техники МЧС России.





Вечером 2 января загорелся одноэтажный дом по улице Амагаева в Улан-Удэ.Причиной пожара могла стать пиротехника.- Дознавателем МЧС России со слов хозяина дома предварительно установлено, что собственник, не соблюдая требования пожарной безопасности производил запуск пиротехнических изделий во дворе своего дома, в результате чего попадание горящих фрагментов изделия на строение привело к возникновению пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.